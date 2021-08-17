Лидер белорусской организации «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью изданию Украина.ру рассказал, серьезно ли в Белоруссии воспринимают возможность участия белорусских праворадикалов, которые прошли войну в Донбассе, в Белоруссии

В Белоруссии к пророссийским организациям относятся двусмысленно - Лущ © Facebook, Сергей Лущ

По его словам, на Украине с ними целенаправленно работают в этом направлении. Причем сразу несколько сил. И государственные спецслужбы, и радикальные политики, и откровенные боевики, «как "Малюта" Коротких, засветившийся в истории с убийством Шишова и "Белорусским домом в Украине"».

«В "час Икс" они могут получить соответствующую команду, перейти границу и устроить террор на улицах белорусских городов. Такие желания они особо и не скрывают», — подытожил Агафонов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.