«Сейчас эти люди возвращаться в Беларусь опасаются, зная, что на каждого есть персональная папка в КГБ, а нравы, которые и раньше у белорусской власти не были вегетарианскими, за последний год стали совсем уж суровыми. Статью за наемничество никто не отменял, а у многих из них и по другим статьям УК прегрешения имеются. Короче, пока они сюда не сунутся. Другое дело, если ситуация в стране будет серьезно дестабилизирована, как в августе прошлого года. В этом случае они могут стать мощной деструктивной силой», — сказал Агафонов.
По его словам, на Украине с ними целенаправленно работают в этом направлении. Причем сразу несколько сил. И государственные спецслужбы, и радикальные политики, и откровенные боевики, «как "Малюта" Коротких, засветившийся в истории с убийством Шишова и "Белорусским домом в Украине"».
«В "час Икс" они могут получить соответствующую команду, перейти границу и устроить террор на улицах белорусских городов. Такие желания они особо и не скрывают», — подытожил Агафонов.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.