Главной спортивно-политической новостью в Белоруссии сейчас стало провальное выступление на Олимпиаде белорусской сборной. Об этом сообщил лидер белорусской организации «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью изданию Украина.ру

«Психанула женщина»: Агафонов высказался о скандале с Тимановской © РИА Новости, Лех Сохацки / Перейти в фотобанк

В конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не удовлетворен выступлением белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По его мнению, Белоруссия не завоевала ни одной медали на Олимпиаде, потому что спортсмены «не голодные». Лукашенко пояснил, что атлеты из других небольших стран выкладываются по полной, так как знают: если победят, то получат всё, если нет, то ничего. В Белоруссии же, наоборот, всех поддерживают и стимулов стараться нет, отметил глава государства.

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