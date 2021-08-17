«Так плохо мы еще не выступали никогда. Налицо деградация белорусского спорта в целом», — сказал он.
В конце июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не удовлетворен выступлением белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. По его мнению, Белоруссия не завоевала ни одной медали на Олимпиаде, потому что спортсмены «не голодные». Лукашенко пояснил, что атлеты из других небольших стран выкладываются по полной, так как знают: если победят, то получат всё, если нет, то ничего. В Белоруссии же, наоборот, всех поддерживают и стимулов стараться нет, отметил глава государства.
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