Лидер белорусской организации «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью изданию Украина.ру рассказал, какой отклик в белорусском обществе нашла ситуация с легкоатлеткой Кристиной Тимановской

Бегунья Тимановская попросила убежища в Польше © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

По его словам, в любой другой стране этот конфликт не привлек бы особого внимания.

«У нас же из него умудрились сделать масштабный политический скандал», — сказал он.

Ранее стало известно, что представители сборной Белоруссии попытались депортировать из Токио легкоатлетку Тимановскую. До этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) объявил об исключении Тимановской из сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием. По словам спортсменки, тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, при том что она специализируется на коротких дистанциях. Девушка обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет (МОК). Власти Польши согласились принять спортсменку и дать ей возможность продолжить спортивную карьеру.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.