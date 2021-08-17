«Это была сенсация на несколько дней. Был инфоповод. Оппозиция организовала кампанию в ее поддержку, провластные СМИ и телеграм-каналы устроили травлю. <…> Что касается Тимановской, то она просто жертва этого процесса. Ну, психанула женщина, не захотела рисковать и бежать в непривычной эстафете накануне главного в своей спортивной карьере старта, высказала нелицеприятное про тренеров. Но это был совершенно заурядный случай, и политики в ее высказывании не было никакой», — заверил Агафонов.
По его словам, в любой другой стране этот конфликт не привлек бы особого внимания.
«У нас же из него умудрились сделать масштабный политический скандал», — сказал он.
Ранее стало известно, что представители сборной Белоруссии попытались депортировать из Токио легкоатлетку Тимановскую. До этого Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) объявил об исключении Тимановской из сборной в связи с эмоционально-психологическим состоянием. По словам спортсменки, тренеры без предупреждения включили ее в состав эстафеты 4x400 метров, при том что она специализируется на коротких дистанциях. Девушка обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет (МОК). Власти Польши согласились принять спортсменку и дать ей возможность продолжить спортивную карьеру.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.