Украинский самолет для эвакуации не может вылететь из Кабула, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 16 августа, передает УНН

Украинский самолет эвакуировал почти 80 человек из Афганистана © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

По словам главы МИД Украины, сейчас самая большая проблема в том, что украинский самолет, который уже прибыл для эвакуации украинцев в Кабул, не может покинуть Афганистан.

Дипломат заявил, что если борт и взлетит, пока сложно сказать, сможет ли туда прибыть еще один украинский самолет.

«Ответ будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане. Сейчас ситуация в аэропорту Кабула — критическая, и пока что самолет вылететь не может… Если в Кабуле ты сейчас откроешь дверь самолета — у тебя за две секунды будет полный салон, и люди будут лежать, и это будет непонятно кто», — рассказал Кулеба.

Он заявил, что сообщения в СМИ об отказе МИД от эвакуации граждан Украины и их недостаточной информированности являются «манипуляциями» и пояснил, что для эвакуации нужно обратиться в посольство Украины в Таджикистане или в Пакистане.