Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приняла решение сохранить экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщил 16 августа его адвокат Ростислав Кравец, передает УНИАН

По словам адвоката Чауса, суд отклонил апелляционные жалобы и стороны защиты — об освобождении экс-судьи из-под домашнего ареста, и прокуратуры — о взятии под стражу.

Кравец также сообщил, что Чаус находится под охраной спецподразделения Службы безопасности Украины.

Коррупционный детектив с погоней. Для кого на Украине опасен судья Чаус © vru.gov.ua

Украинского судью Николая Чауса похитили в центре Кишинева в апреле 2021 года. Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей бывшего судьи и считают, что к его исчезновению причастны украинские спецслужбы.

На Украине Чауса подозревают в коррупции, в 2016 году он был объявлен в международный розыск. Он пытался получить политическое убежище в Молдавии, решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса.

В конце июля экс-судья объявился в сельсовете Винницкой области. Он обратился в полицию, однако уже через несколько часов правоохранители его задержали. Почти сразу у полиции Чауса «отбили» сотрудники СБУ.