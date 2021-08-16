День Независимости и новая вспышка коронавируса. Что ожидает украинцев в августе
День Независимости и новая вспышка коронавируса. Что ожидает украинцев в августе
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
По информации источников из «Молодой гвардии», симптомы болезни проявились у 42 детей и двух работников детского центра.

Их изолировали, провели ПЦР-тест на коронавирус, и первые результаты оказались положительными.

«Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования», — уточнили в департаменте здравоохранения Одессы.

В связи со вспышкой коронавируса лагерь закрыли на карантин.

Ранее ряд медиков предупреждали, что осенью на Украине возможна вспышка коронавируса из-за распространения штамма «Дельта». По информации главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, на Украине уже выявили более 300 случаев заражения этим штаммом коронавируса.

 

 

 