По информации источников из «Молодой гвардии», симптомы болезни проявились у 42 детей и двух работников детского центра.
Их изолировали, провели ПЦР-тест на коронавирус, и первые результаты оказались положительными.
«Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования», — уточнили в департаменте здравоохранения Одессы.
В связи со вспышкой коронавируса лагерь закрыли на карантин.
Ранее ряд медиков предупреждали, что осенью на Украине возможна вспышка коронавируса из-за распространения штамма «Дельта». По информации главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, на Украине уже выявили более 300 случаев заражения этим штаммом коронавируса.