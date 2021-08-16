Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Укринформу 16 августа сказал, что привилегии за вакцинацию украинцы начнут получать только после того как привьется половина населения страны

Глава Минздрава пообещал украинцам «плюшечки», но не всем © Facebook, Виктор Ляшко

«По крайней мере мы должны дойти до отметки в 50% вакцинированного населения и уже после того внедрять какие-то мотивационные стимулы, чтобы люди пришли в пункты вакцинации, или регулировать вопросы доступа к каким-то публичным мероприятиям, или регулировать пользование общественными услугами», — заявил Кузин.

Главный санврач Украины уточнил, что сейчас рассматривается возможность поощрения медиков и работников транспортной сферы.

По данным Минздрава, на Украине полностью вакцинировано на сегодня 2 738 073 украинца.

Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцев нужно мотивировать на прививку, и в Минздраве обдумывают возможные бонусы за вакцинацию.