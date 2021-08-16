По словам Кузина, сейчас на Украине примерно 10% вакцинировано одной дозой и 7-8% — двумя дозами, и это сверхнизкие цифры для того, чтобы «разговаривать о каких-то преференциях».
«По крайней мере мы должны дойти до отметки в 50% вакцинированного населения и уже после того внедрять какие-то мотивационные стимулы, чтобы люди пришли в пункты вакцинации, или регулировать вопросы доступа к каким-то публичным мероприятиям, или регулировать пользование общественными услугами», — заявил Кузин.
Главный санврач Украины уточнил, что сейчас рассматривается возможность поощрения медиков и работников транспортной сферы.
По данным Минздрава, на Украине полностью вакцинировано на сегодня 2 738 073 украинца.
Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцев нужно мотивировать на прививку, и в Минздраве обдумывают возможные бонусы за вакцинацию.