«Кривой Рог в трауре и отдает дань почтения памяти мэра Константина Павлова. Прощание с Константином Юрьевичем и панихида пройдут 19 августа с 10.00 до 11.30 в театре Т. Шевченко на проспекте Почтовый… Похороны состоятся на Центральном кладбище», — сообщили на сайте мэрии.
Мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили 15 августа с огнестрельным ранением головы на веранде собственного дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье. Дома мэр города находился один. СМИ обнародовали видео с камер видеонаблюдения дома политика. Перед смертью он долго ходил по веранде с оружием, курил и с кем-то переписывался.
Полиция рассматривает версии убийства, самоубийства и неосторожного обращения с оружием, а также доведения до самоубийства.
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/611a272c9a7947bd696e1f26?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1629127989000с огнестрельным ранением головы
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/611a272c9a7947bd696e1f26?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1629127989000