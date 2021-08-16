Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон опубликовал 16 августа в Instagram фото с женой в странной позе, на котором сам он выглядит великаном

«Это Дмитрий Гон... Гордон»: российская ведущая оговорилась в интервью с журналистом © Facebook, Дмитрий Гордон Алесей Бацман, задевая макушкой облака. Она сидит у его ног, а он прикладывает руки к ее голове.

«А вы так можете?» — подписал Гордон снимок.

«Да, как раз начал лысеть понемногу», «Я уже у нее в голове», «Так производят птичье молоко?», «Дмитрий, вы царь Украины?», «Дмитрий, вы что, держите небо?», «Дмитрий, а правда, что вы установили связь с космосом?» — засыпали ведущего вопросами.

Кроме того, подписчиков заинтересовало, где же проводит отпуск ведущий — на Днестре, в Шарм-эш-Шейхе или, как предположили некоторые комментаторы, в Крыму.

Ранее Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма после его «возвращения» в состав Украины.

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Дмитрий Гордон - советский и украинский журналист, ведущий программы «В гостях у Дмитрия Гордона», основатель интернет-издания «Гордон». Записал более 1000 интервью. Герой интернет-мемов. Алеся Бацман - четвертая жена Гордона, у них трое дочерей.