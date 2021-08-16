Глава Фонда госимущества Украины заявил, что уже якобы есть 14 иностранных покупателей, которые намерены инвестировать в разные отрасли украинской экономики. При этом граждан РФ к участию в аукционе не допустят, контролем покупателей займется Служба безопасности Украины.
«Мы запретили прямое участие как российского капитала, так и российских бенефициаров в приватизации, наша разведка внимательно изучит каждого участника», — заявил Сенниченко.
По его словам, цель этого запрета — сделать украинскую экономику менее зависимой от России.
На Украине в 2021 году запланировали большую приватизацию госсобственности. Всего с молотка уйдет около около трех тысяч украинских государственных компаний. Первый аукцион назначен на 31 августа.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2021 году планируется приватизировать три облэнерго, пять теплоэлектроцентралей, завод «Большевик», Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию и «Президент Отель».