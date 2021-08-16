«Конструкция обновленного трезубца, который изготовили на одном из столичных предприятий — более легкая и оснащена поворотным механизмом», — написал он.
Кличко напомнил, что мемориал с самым большим флагштоком Украины построили на средства меценатов и открыли в прошлом году ко Дню флага. Высота флагштока составляет около 90 метров, вес — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.
В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. В понедельник, 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой Крымской платформы. Также 23 августа пройдет саммит первых леди и джентльменов.
На следующий день, 24 августа пройдет военный парад.
Министерство здравоохранения Украины призывает граждан прийти на вакцинацию от коронавируса, которая будет организована на площадях под открытым небом во время празднований 30-й годовщины независимости Украины.