Ко Дню флага и 30-летия независимости Украины в Киеве установили новый трезубец на флагштоке крупнейшего государственного флага. Об этом 16 августа сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook

«Конструкция обновленного трезубца, который изготовили на одном из столичных предприятий — более легкая и оснащена поворотным механизмом», — написал он.

Кличко напомнил, что мемориал с самым большим флагштоком Украины построили на средства меценатов и открыли в прошлом году ко Дню флага. Высота флагштока составляет около 90 метров, вес — 32 тонны. Размер полотнища флага — 16 на 24 метра.

Коммунальщики из Полтавы упаковали мусор в государственный флаг Украины © тг-канал "Тень на плетень"

На следующий день, 24 августа пройдет военный парад.

Министерство здравоохранения Украины призывает граждан прийти на вакцинацию от коронавируса, которая будет организована на площадях под открытым небом во время празднований 30-й годовщины независимости Украины.