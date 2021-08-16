«В некоторых регионах успешно практикуют выезд мобильных бригад на площади и проведение вакцинации под открытым небом. Этот опыт следует перенять всем и применить во время праздничных мероприятий в центре городов. Главное — придерживаться карантинных правил: носить маски и сохранять дистанцию», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в настоящее время на Украине работает более трех тысяч пунктов, где можно сделать прививку, около 400 центров массовой вакцинации и тысяча мобильных бригад.
В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа.
23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». Также 23 августа пройдет первых леди и джентльменов. 24 августа пройдет военный парад.