Министерство здравоохранения Украины призывает граждан прийти на вакцинацию от коронавируса, которая будет организована на площадях под открытым небом во время празднований 30-й годовщины независимости Украины. Об этом 16 августа ведомство сообщает на своем сайте

«В некоторых регионах успешно практикуют выезд мобильных бригад на площади и проведение вакцинации под открытым небом. Этот опыт следует перенять всем и применить во время праздничных мероприятий в центре городов. Главное — придерживаться карантинных правил: носить маски и сохранять дистанцию», — говорится в сообщении.

Вакцины есть, вакцинации нет: глава Минздрава заявил, что на Украине не работают 40% прививочных пунктов © CC0, Pixabay

В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа.

23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». Также 23 августа пройдет первых леди и джентльменов. 24 августа пройдет военный парад.