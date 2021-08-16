Рэпер Элджей опростоволосился перед украинскими фанатами

Российский рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, опозорился во время выступления в Запорожье в минувшие выходные. Соответствующее видео он опубликовал 15 августа в своем Instagram

«Без вариантов»: 20-летний рэпер сделал громкое заявление об отношениях с Пугачевой © Алла Пугачева/Инстаграм

В понедельник он опубликовал в сторис снимок аппарата для проведения магнитно-резонансной томографии. Подробности о его состоянии не известны.

В июне Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины (СБУ) от 27 ноября 2018 о запрете на въезд рэпрера на Украину из-за выступления в Крыму.