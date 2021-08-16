Рэпер Элджей опростоволосился перед украинскими фанатами

Во время исполнения одной из своих песен он подошел к краю сцены, не удержался и упал вниз. После быстро поднялся и продолжил выступление. На записи видно, что он сильно ударился головой.
В понедельник он опубликовал в сторис снимок аппарата для проведения магнитно-резонансной томографии. Подробности о его состоянии не известны.
В июне Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины (СБУ) от 27 ноября 2018 о запрете на въезд рэпрера на Украину из-за выступления в Крыму.