Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ на Украине Михаил Саакашвили 15 августа в своем Telegram-канале напомнил о «героизме грузинской армии» в 2008 году во время конфликта в Южной Осети

Украинский самолет эвакуировал почти 80 человек из Афганистана © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас», — заявил он.

Экс-президент Грузии заверил, что события, происходящие сейчас в Афганистане, он предвидел еще десять лет назад.

«К сожалению, я оказался прав, потому что много раз бывал в Афганистане и своими глазами видел, насколько местное население не обладает волей к сражению и держится только на американских штыках», — написал он.

Саакашвили также предположил, что следующей целью «Талибана»* станет Средняя Азия и выразил опасения, что Россию ожидает период «большого наступления ислама с юга».

Накануне «Талибан»* объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

*Деятельность организации запрещена в РФ