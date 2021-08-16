По его словам, тогда именно благодаря «героическому сопротивлению грузинской армии» США решили помочь Тбилиси. Он добавил, что американская сторона готова оказывать поддержку только тем, кто проявляет волю к борьбе.
«Афганистан — это урок для всех народов, для всех нас», — заявил он.
Экс-президент Грузии заверил, что события, происходящие сейчас в Афганистане, он предвидел еще десять лет назад.
«К сожалению, я оказался прав, потому что много раз бывал в Афганистане и своими глазами видел, насколько местное население не обладает волей к сражению и держится только на американских штыках», — написал он.
Саакашвили также предположил, что следующей целью «Талибана»* станет Средняя Азия и выразил опасения, что Россию ожидает период «большого наступления ислама с юга».
Накануне «Талибан»* объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.
*Деятельность организации запрещена в РФ