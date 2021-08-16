У жителей Украины практически нет доступа к информации из России, продолжаются преследования российских и русскоязычных СМИ. Об этом заявил 16 августа глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, передает РИА Новости

Под носом у власти и СБУ. Почему неонацисты в Украине терроризируют оппозиционных журналистов © Facebook, Руслан Коцаба

По словам главы СЖР, ситуация с правами журналистов на Украине достаточно тяжелая. По данным Союза журналистов Украины, местные журналисты в среднем каждые три дня подвергаются нападениям или получают угрозы, добавил он.

«Сам факт, что были закрыты три телеканала, которые хотя бы немного давали другую точку зрения, и были преследования русскоязычных журналистов, которые хоть как-то пытались наладить отношения между нашими странами, — это удручающая информация», — сказал Соловьев.

Глава СЖР отметил, что после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского отношение к журналистам из России частично улучшилось по сравнению с правлением Петра Порошенко, однако говорить о свободе слова нельзя.

По его словам, информационное поле российских СМИ на Украине «выжжено», и шансы увидеть информацию от СМИ из России у жителей Украины есть только через интернет или спутниковую тарелку.

Ранее, в начале февраля, по инициативе Владимира Зеленского украинские телеканалы «112», ZiK и NewsOne, принадлежащие соратнику депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука Тарасу Козаку, прекратили эфирное вещание на Украине.