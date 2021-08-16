Украинские торгово-развлекательные центры (ТРЦ) и прочие объекты массового скопления людей смогут работать в случае введения локдауна из-за коронавируса при условии вакцинирования персонала. Об этом 16 августа сообщил Союз украинских предпринимателей на своей странице в Facebook после встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко

Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY

В таком случае планируется допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей, а также разрешить работу учебных заведений.

Также предлагается внедрить программу, которая позволит отслеживать загрузку ТРЦ, записывать посещающих на конкретное время, а также свободно впускать покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или были вакцинированы.

Ляшко добавил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации ключевых изменений в постановление о карантине вводить не будут.

За сутки на Украине зафиксировали 417 новых случаев коронавируса. В Полтавской области зафиксировали 30 новых случаев вируса штамма «Дельта».