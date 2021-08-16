Отмечается, что положение будет действовать при условии вакцинации более 80% коллектива.
В таком случае планируется допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей, а также разрешить работу учебных заведений.
Также предлагается внедрить программу, которая позволит отслеживать загрузку ТРЦ, записывать посещающих на конкретное время, а также свободно впускать покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или были вакцинированы.
Ляшко добавил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации ключевых изменений в постановление о карантине вводить не будут.
За сутки на Украине зафиксировали 417 новых случаев коронавируса. В Полтавской области зафиксировали 30 новых случаев вируса штамма «Дельта».