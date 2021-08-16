Беглый российский актер Анатолий Пашинин, который перебрался на Украину ради участия в боевых действиях в Донбассе, пожаловался на украинскую киноиндустрию. Его слова 16 августа приводит starhit.ru

Пашинин известен российскому зрителю по съемкам в сериале «Грозовые ворота» о войне в Чечне, а также в других фильмах и сериалах. После начала Евромайдана в 2013 году на Украине актер переехал в Запорожье, где выступил в поддержку акций протеста. Во время боевых действий в Донбассе воевал, по некоторым данным, в рядах «Правого сектора»*, а позже в батальоне «Аратта», который входит в так называемую Украинскую добровольческую армию Дмитрия Яроша. Ведический астролог предрекла актеру Пашинину отъезд с Украины © Анатолий Пашинин

Известно, что Пашинин продолжает попытки реанимировать свою актерскую карьеру уже на Украине, однако о своих новых коллегах и вообще от украинского кино он не в восторге.

Так, Пашинин резко высказался о начинающих украинских актерах, которые приходят в профессию после обучения в профильных вузах, — он видит в них лишь «самодеятельное скоморошье».

«Даже в сериальных эпизодах эти выпускники выглядят беспомощно. А что уж скажешь об украинском кино! Это притча во языцех, вровень с украинскими ток-шоу о сельских извращенцах: и по художественной ценности, и по исполнению псевдоактерскому», — заявил он.

Также Пашинин признался, что в настоящее время живет на деньги жены, с которой он познакомился на Украине, так как не может похвастаться большим количеством предлагаемых ролей в кино, а зарабатывать другим образом он считает ниже своего достоинства.

Судя по опубликованной в интернете фильмографии Пашинина, последним фильмом с его участием значится украинская документально-художественная лента «Лицензия на преступления» о «репрессивной машине по подавлению инакомыслия в РФ». В ней он исполнил роль лидера российской экстремистской группировки.