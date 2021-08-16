Ведущий, шоумен Отар Кушанашвили рассказал, как проводил время в компании певца Леонида Агутина, который тогда только начинал свой путь в российском шоу-бизнесе. Его слова прозвучали на днях в YouTube-программе «Каково?!»

Несмотря на то что Агутин — выходец из творческой семьи (отец — музыкант, а позднее администратор ряда известных в Советском Союзе ансамблей), начинающего певца долгое время не замечали на телевидении, которое в конце 1980-х — начале 1990-х гг. было ключом к популярности.

Именно в этот момент он подружился с Отаром Кушанашвили, который в те годы работал журналистом, специализируясь на светской хронике.

«Леня, люблю тебя любого! Помню, как мы на квартире допивали коньяк двухкопеечный, ты говорил, что тебя не берут на телевидение. Мы оба были патлатые, у меня были сальные волосы, у тебя — хуже, потому что перхоти больше вываливалось», — рассказал Кушанашвили.

Он добавил, что в те времена они с Агутиным не брезговали услугами проституток «70+». Супердревний автобус: Бабкину охватила паника на борту украинского самолета - фото © РИА Новости, Дмитрий Петроченко / Перейти в фотобанк

Ныне Леонид Агутин — популярный исполнитель, автор и композитор, Заслуженный артист РФ. Женат на певице Анжелике Варум. В 2017 году попал в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» за свои выступления в Крыму.

Долгое время Кушанашвили работал на Украине. Так, с марта 2011 по июнь 2012 года он являлся соведущим программы «Разбор полетов» на телеканале «Интер», параллельно на том же канале судил шоу «Майдан's», а в 2016-м пытался прийти на место уволившегося с украинского «Радио Вести» Матвея Ганапольского, но получил отказ. Первой женой журналиста была юрист и уроженка Украины Мария Горохова. В этом союзе родились дочь и два сына. Все они после развода родителей остались жить с матерью в Киеве.