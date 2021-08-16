Полиция рассматривает еще одну версию смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого могли довести до самоубийства. Об этом 16 августа заявил заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться. По изъятию оружия назначена комплексная экспертиза… Да, не исключается и такая версия», — сообщил он, отвечая на вопрос, рассматривается ли версия доведения до самоубийства.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает три версии смерти Павлова — самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.

В сети всплыло видео последних минут жизни мэра Кривого Рога © Facebook, Константин Павлов

Павлов был членом Партии регионов (возглавлял городскую организацию политсилы) и «Оппозиционного блока», позднее стал членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Мэр Кривого Рога был одним из 36 депутатов Верховной Рады, которые в января 2018 года голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями ЛНР и ДНР.