«Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться. По изъятию оружия назначена комплексная экспертиза… Да, не исключается и такая версия», — сообщил он, отвечая на вопрос, рассматривается ли версия доведения до самоубийства.
Ранее сообщалось, что следствие рассматривает три версии смерти Павлова — самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.
В воскресенье, 16 августа Павлова обнаружили бездыханным на веранде собственного дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье. Дома мэр города находился один. Его жена отдыхала на море. СМИ обнародовали видео с камер видеонаблюдения дома политика. Перед смертью он долго ходил по веранде с оружием, курил и с кем-то переписывался.
Павлов был членом Партии регионов (возглавлял городскую организацию политсилы) и «Оппозиционного блока», позднее стал членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Мэр Кривого Рога был одним из 36 депутатов Верховной Рады, которые в января 2018 года голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями ЛНР и ДНР.