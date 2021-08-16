Звездная чета намеревалась принять участие в фестивале «Украинская песня».
По словам Бабкиной, ужас охватил ее уже при посадке на борт.
«Я такого самолета не видела никогда! Это похоже на супердревний автобус, но ему же в воздух подниматься! С нами! Сначала я с трудом договорилась с собой, чтобы не выйти. Честно говорю, мне легче было выйти, купить билеты домой в Харьков, и гори оно все синим пламенем», — призналась она, отметив, что все-таки решила совершить перелет.
Бабкина призналась, что впервые за шесть лет испытала на себе паническую атаку, которая произошла оттого, что самолет очень трясло в воздухе, женщине не хватало воздуха и бросало в жар. Она призналась, что ее мозги буквально грозили выпасть.
В качестве иллюстрации к своему рассказу Бабкина выложила фото из салона самолета. Многие подписчики отметили устаревший интерьер и выразили недоумение, как этот борт вообще может подниматься в воздух.
Сергей Бабакин — уроженец Харькова, выпускник местного университете искусств. В прошлом участник популярной в бывшем СССР группы «5’nizza». Был актером Харьковского русского драматического театра им. А.С. Пушкина, там же и познакомился со своей будущей супругой — актрисой Снежаной Вартанян.
В 2017 году украинские праворадикалы обвинили Бабкина в пророссийских симпатиях и сорвали его концерт во Львове. После этого певец у себя в соцсетях поклялся в верности Украине и сообщил, что перевел часть своего гонорара на помощь участникам так называемой антитеррористической операции в Донбассе.