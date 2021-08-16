Украинский певец Сергей Бабкин, известный в России как бывший участник группы «5’nizza», вместе с супругой Снежаной Бабкиной решили отправиться из Киева во Львов на самолете. Что из этого вышло жена исполнителя описала 15 августа в своем Instagram

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По словам Бабкиной, ужас охватил ее уже при посадке на борт.

«Я такого самолета не видела никогда! Это похоже на супердревний автобус, но ему же в воздух подниматься! С нами! Сначала я с трудом договорилась с собой, чтобы не выйти. Честно говорю, мне легче было выйти, купить билеты домой в Харьков, и гори оно все синим пламенем», — призналась она, отметив, что все-таки решила совершить перелет.

Бабкина призналась, что впервые за шесть лет испытала на себе паническую атаку, которая произошла оттого, что самолет очень трясло в воздухе, женщине не хватало воздуха и бросало в жар. Она призналась, что ее мозги буквально грозили выпасть.

В качестве иллюстрации к своему рассказу Бабкина выложила фото из салона самолета. Многие подписчики отметили устаревший интерьер и выразили недоумение, как этот борт вообще может подниматься в воздух.

Сергей Бабакин — уроженец Харькова, выпускник местного университете искусств. В прошлом участник популярной в бывшем СССР группы «5’nizza». Был актером Харьковского русского драматического театра им. А.С. Пушкина, там же и познакомился со своей будущей супругой — актрисой Снежаной Вартанян.

В 2017 году украинские праворадикалы обвинили Бабкина в пророссийских симпатиях и сорвали его концерт во Львове. После этого певец у себя в соцсетях поклялся в верности Украине и сообщил, что перевел часть своего гонорара на помощь участникам так называемой антитеррористической операции в Донбассе.