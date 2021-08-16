Кадры видео датируются 14 августа 2021 года и временем — 17:38. На них Павлов ходит по веранде у входной двери в дом с карабином в руках. Мэр много курит и ведет переписку. После этого Павлов долго сидел и курил на пороге.
В 18:46 камеры уличного наблюдения зафиксировали разгуливающую по двору кошку, которая чего-то испугавшись резко убегает. Из дверей в этот момент выпадает тело.
В воскресенье Павлова обнаружили бездыханным на веранде собственного дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье. Дома мэр города находился один. Его жена отдыхала на море.
Полиция возбудила дело по статье об умышленном убийстве. Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль.
Павлов был членом Партии регионов (возглавлял городскую организацию политсилы) и «Оппозиционного блока», позднее стал членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Мэр Кривого Рога был одним из 36 депутатов Верховной Рады, которые в января 2018 года голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями ЛНР и ДНР.