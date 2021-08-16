Мэр Кривого Рога Константин Павлов, который накануне был найден с огнестрельным смертельным ранением в своем доме, перед смертью ходил по веранде с оружием, курил и с кем-то переписывался. Соответствующее видео с камер видеонаблюдения было обнародовано 16 августа в YouTube

Вилкул прокомментировал версию о самоубийстве мэра Кривого Рога Павлова © luganews.com

В 18:46 камеры уличного наблюдения зафиксировали разгуливающую по двору кошку, которая чего-то испугавшись резко убегает. Из дверей в этот момент выпадает тело.

В воскресенье Павлова обнаружили бездыханным на веранде собственного дома. Рядом с ним лежало охотничье ружье. Дома мэр города находился один. Его жена отдыхала на море.

Полиция возбудила дело по статье об умышленном убийстве. Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль.

Павлов был членом Партии регионов (возглавлял городскую организацию политсилы) и «Оппозиционного блока», позднее стал членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Мэр Кривого Рога был одним из 36 депутатов Верховной Рады, которые в января 2018 года голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями ЛНР и ДНР.