Известная российская певица украинского происхождения Наташа Королева на днях решила порадовать подписчиков своего Instagram фотографиями с отдыха на калифорнийском побережье в США, однако нашлись среди них те, кто начал активно попрекать поп-звезду

Королева отправилась в Соединенные Штаты вместо со своим сыном Архипом Глушко. Вместе они решили заняться серфингом и попозировать с досками для фото в специальных облегающих костюмах. «Очень вульгарно»: служивший в Плесецке Тарзан удивил новой выходкой © Сергей Глушко/Инстаграм

Кое-кто предъявил претензии к певице за ее физическую форму, призвав ее заняться своей фигурой.

Другие же выдвинули версию, что певица и ее сын на самом деле находятся на каком-либо российском курорте, например в Анапе или Евпатории, а вовсе не в Калифорнии.

Также досталось Королевой за то, что она будто бы использовала доску для серфинга лишь в качестве реквизита к яркому фото, а не для занятий этим видом спорта.

Исполнительница не стала никак реагировать на подобные высказывания пользователей.