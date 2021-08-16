Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова не могла быть самоубийством. Такую точку зрения 15 августа высказал его предшественник на посту градоначальника Юрий Вилкул, передает «Украина 24»

Украинские оппозиционеры назвали смерть мэра Кривого Рога убийством и терактом © Оппозиционная платформа - за жизнь

Он рассказал, что мэр не увлекался охотой, но оружие у него было и, возможно, он использовал его в целях самообороны.

На вопрос были у Павлова враги он ответил, что это нужно узнавать у полиции.

Накануне тело чиновника с огнестрельным ранением обнаружили на веранде его дома. Полиция возбудила дело по статье об умышленном убийстве. Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль.

Павлов был членом Партии регионов (возглавлял городскую организацию политсилы) и «Оппозиционного блока», позднее стал членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Мэр Кривого Рога был одним из 36 депутатов Верховной Рады, которые в января 2018 года голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями ЛНР и ДНР.