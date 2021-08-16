Бывший президент США Дональд Трамп призвал американского лидера Джо Байдена покинуть свой пост из-за сложившейся в Афганистане ситуации, передало 15 августа РИА Новости

Трамп призвал США поладить с Россией © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Президенту следует с позором уйти в отставку за то, что он допустил подобное развитие событий в Афганистане, резюмировал Трамп.

Ранее бывший глава США заявил, что происходящее в Афганистане, где боевики движения «Талибан»* взяли под контроль столицу, станет «одним из величайших поражений в истории США». Согласно его заявлению, то, что Байден сделал с Афганистаном, «легендарно».

Накануне «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.

*Деятельность организации запрещена в РФ