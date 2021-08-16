По его словам, это не должно стать таким уж большим делом, так как изначально Байден не был избран законным способом.
Президенту следует с позором уйти в отставку за то, что он допустил подобное развитие событий в Афганистане, резюмировал Трамп.
Ранее бывший глава США заявил, что происходящее в Афганистане, где боевики движения «Талибан»* взяли под контроль столицу, станет «одним из величайших поражений в истории США». Согласно его заявлению, то, что Байден сделал с Афганистаном, «легендарно».
Накануне «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай.
*Деятельность организации запрещена в РФ