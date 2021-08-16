Украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, из них восемь украинцев. Об этом в ночь на 16 августа сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter

Андрей Серенко: США могли намеренно отдать Афганистан под протекторат Пакистана и талибов © предоставлено Андреем Серенко

Он уточнил, что людей эвакуировали из-за роста насилия в Афганистане.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский самолет вывез из Кабула граждан нескольких стран, в том числе Украины, Нидерландов, Хорватии и Белоруссии, они в безопасности.

Накануне «Талибан»* объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ