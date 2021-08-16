Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова15 августа в своем Telegram обратила внимание на отсутствие у Польши памяти о Второй мировой войне

Израиль отозвал из Польши поверенного в делах страны © РИА Новости, Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанк напомнила о словах президента Польши Анджея Дуды, который после принятия закона назвал страну «хранителем памяти о жертвах немецких преступлений в отношении евреев».

«Не могла поверить в то, что это реальное заявление, а не фейк», — поделилась она.

Представитель МИД также назвала безнравственной попытку отделить память о жертвах от памяти от тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы их было меньше.

«К сожалению, Варшава не хранит память ни о жертвах, ни об освободителях, о чем мы давно говорим», — заключила Захарова.

На прошлой неделе президент Польши решил подписать спорный закон, касающийся в том числе реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны. В Израиле его назвали «антисемитским и аморальным», а также ограничивающим права евреев на реституцию отнятого имущества. После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид поручил поверенному в делах еврейского государства в Польше вернуться в страну «для бессрочных консультаций». МИД также порекомендовал польскому послу в Израиле не возвращаться в дипмиссию и продолжить отпуск в своей стране.