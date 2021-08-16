Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль дело о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом он сообщил 15 августа на своей странице в Facebook

Тело мэра Кривого Рога с ружьем найдено в Днепропетровской области © Telegram-канал Алексея Таймурзина

«У нас будет конкретная и проверенная информация после экспертизы и первых шагов следствия. Я буду держать это дело на личном контроле», — написал Зеленский и выразил соболезнования родным погибшего.

Накануне тело чиновника с огнестрельным ранением обнаружили на веранде его дома. Полиция возбудила дело по статье об умышленном убийстве.

Павлов был членом «Партии регионов» (возглавлял городскую организацию политсилы) и «Оппозиционного блока», позднее стал членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Мэр Кривого Рога был одним из 36 депутатов Рады, которые в января 2018 года голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями ЛНР и ДНР.