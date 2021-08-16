По словам украинского лидера, в понедельник он заслушает отчет сотрудников правоохранительных органов о первых результатах расследования.
«У нас будет конкретная и проверенная информация после экспертизы и первых шагов следствия. Я буду держать это дело на личном контроле», — написал Зеленский и выразил соболезнования родным погибшего.
Накануне тело чиновника с огнестрельным ранением обнаружили на веранде его дома. Полиция возбудила дело по статье об умышленном убийстве.
Павлов был членом «Партии регионов» (возглавлял городскую организацию политсилы) и «Оппозиционного блока», позднее стал членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Мэр Кривого Рога был одним из 36 депутатов Рады, которые в января 2018 года голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями ЛНР и ДНР.