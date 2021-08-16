Украине грозят серьезные проблемы с доступом к питьевой воде. Об этом 15 августа заявил исполнительный директор Союза потребителей страны Максим Несмиянов в эфире телеканала «Украина 24»

Вода из Украины начала утекать в Крым © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Несмиянов также сослался на данные Госпродпотребслужбы Украины, согласно которым в некоторых регионах до 90% воды не соответствует действующим нормам.

Кроме того, проблему нехватки питьевой воды усугубляют глобальные климатические изменения.

«Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы все дальше убиваем Днепр», — пояснил он.

По мнению специалиста, необходимо решать проблему на законодательном уровне. В противном случае, «через 20 лет лучше уезжать из страны, чем все это восстанавливать», заявил Несмиянов.