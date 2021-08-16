Сближение Украины с Китаем является «горькой пилюлей» для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом на днях сообщил автор японского издания Nihon Keizai

Китай определил курс на стабильность в отношениях США и РФ - политолог © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк отмечается, что из-за прохладного отношения к Киеву со стороны США и стран Европейского союза, на поддержку которых Зеленский рассчитывает в отношениях с Россией, глава государства вынужден сближаться с Пекином. По словам автора статьи, президент Украины считает, что в Вашингтоне не воспринимают его всерьез, несмотря на все его шаги.

Помимо этого, подчеркивается, что, несмотря на желание Зеленского добиться вступления Украины в НАТО и Европейский союз, соответствующие переговоры никак не развиваются. Так, президент США Джо Байден предпочел сначала провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а не с главой Украины. Согласно статье, решающим моментом же стало соглашение между Вашингтоном и Берлином насчет газопровода «Северный поток-2».

Зеленский начал «взвешивать на одной чаше весов» страны Запада и Китай, считают в издании. При этом подчеркивается, что развитие отношений с Пекином является скорее дипломатической тактикой украинского лидера для привлечения внимания Запада.

Тем не менее, «хитрый ход» Зеленского кроет в себе опасность, так как в момент, когда необходимо будет укреплять сплоченность с западными странами против России, разногласия вокруг Китая могут дать Москве больше пространства для маневра, резюмировал автор материала.

Споры о направлении украинской внешней политики начались с утверждения внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, что Киев может «развернуться» к Китаю. Он заявил, что не исключает такой поворот, если страны Запада будут вынуждать украинскую сторону выполнять Минские соглашения. Спикер министерства иностранных дел (МИД) республики Олег Николенко ответил на это заявление, что Украина не изменит свой геополитический курс на вступление в Европейский союз и НАТО. Его также поддержал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он добавил, что в стране «будут рады видеть больше американских денег и компаний» для реализации инфраструктурных проектов.