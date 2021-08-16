Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко 15 августа рассказал о «мрачном уроке» от США в ситуации с Афганистаном, передает «Главред»

Зарифуллин объяснил, почему СНГ может рассыпаться под давлением «Талибана»* © скриншот видео Украина.ру

Украина добивается этого с 2014 года, подчеркнул он. По его словам, многие на Украине надеются, что при получении этого статуса американская сторона будет помогать им в гипотетическом конфликте против России.

«Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут», — подчеркнул эксперт.

По его словам, ситуация с афганской армией стала хрестоматийным примером. Он напомнил, что США потратили 85 миллиардов долларов на обучение сил безопасности Афганистана, что стало самыми большими расходами в современной американской истории.

Накануне «Талибан»* объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ