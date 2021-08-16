По его словам, если в сентябре этого после выборов к власти придет новое федеральное правительство во главе с «Зелеными», оно может быть настолько идеологически слепым, что «перережет эту жизненно важную для страны артерию».
Отказ от «Северного потока-2» приведет не только к концу Германии как развитой промышленной страны, но и к окончанию текущего взлета «Зеленой» партии, резюмировал Мойтен.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом и немецким канцлером Ангелой Меркель восстановление переговоров по Донбассу и газопровод «Северный поток-2». По словам пресс-секретаря украинского лидера, будет затронута тема гарантий энергетической безопасности для Украины в связи с запуском «Северного потока-2».