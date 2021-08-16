Председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен предрек стране «конец как промышленной державе» в случае отказа от газопровода «Северный поток-2», передает издание «Известия»

Украинский депутат назвал «пиратский» способ остановки «Северного потока-2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Отказ от «Северного потока-2» приведет не только к концу Германии как развитой промышленной страны, но и к окончанию текущего взлета «Зеленой» партии, резюмировал Мойтен.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом и немецким канцлером Ангелой Меркель восстановление переговоров по Донбассу и газопровод «Северный поток-2». По словам пресс-секретаря украинского лидера, будет затронута тема гарантий энергетической безопасности для Украины в связи с запуском «Северного потока-2».