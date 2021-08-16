Казахский язык используется в качестве бытового коммуникатора в регионах с преимущественно подавляющим процентом казахского населения — в южных и западных областях республики. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook

Эксперт пояснил, что живущие там русские и представители других этносов, как правило, свободно владеют казахским, но в большинстве же крупных городов Казахстана, а также на севере и востоке страны, где пока ещё проживает достаточное количество русского/славянского населения, преобладает русский язык.

«Это сложившиеся естественным образом языковые среды, но, как видите, есть те, кто хотел бы это изменить, не гнушаясь методами», — констатировал Намовир.

Что касается русского населения, то в вопросе изучения казахского языка наличие желания является второстепенным, так как казахский язык — это обязательный предмет во всех средних и высших учебных заведениях страны, уточнил журналист.

Его учат все — как казахи, так и неказахи. А вот вопрос степени владения языком лежит в плоскости эффективности методик и уровня преподавания, и мотивация играет не последнюю роль, заключил собеседник издания.

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