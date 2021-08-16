В Казахстане группа активистов стала организовывать проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Они также заставляют на камеру извиняться людей за провокационные, с их точки зрения, высказывания о том, что именно русские основали целый ряд казахских городов.
В случаях, где Россия этим заниматься не может, надо в этом честно признаться и создать все необходимые механизмы для скорейшей репатриации наших соотечественников, считает эксперт.
«Слава Богу, пока мы не наблюдаем прямых указаний, поощряющих подобные акции. Но лично мне с трудом верится в то, что группа людей могла проводить на протяжении нескольких месяцев подобные «языковые рейды» в разных городах Казахстана, выкладывая всё это в открытый доступ в интернете, набрав к сегодняшнему моменту около 18 тысяч подписчиков на Ютубе, и ни полиция, ни прокуратура, ни КНБ ничего не знали об этом.
В случае с русскими в Казахстане всё будет зависеть от реакции Москвы, будет достаточная реакция — казахстанские официальные власти будут волей-неволей вынуждены реагировать, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.