К сожалению, пока в Минск не делит белорусов, воевавших на Украине, на тех, кто держал сторону Киева, и тех, кто был за ополченцев. Все проходят по статье «наемничество». Об этом рассказал лидер создающейся белорусской партии «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Белорусская армия готова к войне с Украиной © из личного архива Сергея Луща

«Согласно недавно проведенному интернет-опросу, не менее 70% белорусов поддерживают утверждение о том, что белорусы, украинцы и русские представляют единый народ. В то же время половина граждан Беларуси считают, что украинское руководство отстаивает интересы внешних кураторов. При таком раскладе общественного мнения судить одной мерой противоборствующие в Украине силы, конечно, неправильно», — считает Лущ.

Собеседник издания полагает, что по мере ухудшения отношений между Киевом и Минском, а такая тенденция четко просматривается, принципы работы белорусских силовиков с означенным контингентом будут меняться в пользу ополченцев.

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