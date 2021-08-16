Вместе с тем белорусские власти стараются не муссировать данную тему, потому что такое уравнивание не найдет понимания среди большинства белорусских граждан, отметил эксперт.
«Согласно недавно проведенному интернет-опросу, не менее 70% белорусов поддерживают утверждение о том, что белорусы, украинцы и русские представляют единый народ. В то же время половина граждан Беларуси считают, что украинское руководство отстаивает интересы внешних кураторов. При таком раскладе общественного мнения судить одной мерой противоборствующие в Украине силы, конечно, неправильно», — считает Лущ.
Собеседник издания полагает, что по мере ухудшения отношений между Киевом и Минском, а такая тенденция четко просматривается, принципы работы белорусских силовиков с означенным контингентом будут меняться в пользу ополченцев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.