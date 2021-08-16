Проект «Крымская платформа» станет огромной площадкой для популяризации киевской точки зрения на крымский вопрос и обсуждения новых антироссийских санкций. Об этом директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов сказал в интервью изданию Украина.ру

Лавров назвал «Крымскую платформу» шабашем: Кулеба ответил словами Махатмы Ганди © Facebook, Dmytro Kuleba

«Будет пропагандироваться одна простая позиция, что Россия — захватчик, что против России необходимо и дальше применять санкционное давление, что Россия — это безответственная страна… И это только один, наверное, из самых малозначительных аспектов того, с чем мы столкнемся в самое ближайшее время», — отметил Денисов.

«Крымская платформа» пройдет в Киеве 23 августа. На саммите обсудят вопрос «возвращения» контроля над Крымом. МИД Украины сообщил, что свое участие подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.