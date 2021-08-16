«Если мы в очередной раз хотим сделать вид, что нас не волнует эта проблема, то мы, конечно, можем это сделать… Но спустя некоторое время, через несколько месяцев или через год-полтора, эта платформа очень неожиданно проявится, и мы не будем готовы не то что к асимметричному ответу, но и к симметричному, и к любому другому. Мы просто будем не готовы. И вот этого допустить нельзя», — считает эксперт.
По его мнению, участие США, Великобритании и других стран говорит о том, что этот проект существен.
«Крымская платформа» пройдет в Киеве 23 августа. На саммите обсудят вопрос «возвращения» контроля над Крымом. МИД Украины сообщил, что свое участие подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.