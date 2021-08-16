В 10 статье Конституции Украины написано, что украинский является государственным языком, а русскому и языкам национальных меньшинств гарантируется свободное развитие.
Когда за эту статью голосовали, в Украине не было острых языковых проблем. Но «языковой закон» нарушил это положение Конституции, и раскол в обществе стал только острее, пояснил эксперт.
Если же говорить об остальных бедах Украины, то те социальные процессы, которые произошли позднее (появление крупного капитала, изменение структуры украинского общества, сокращение рабочего класса в связи с деиндустриализацией), а также контроль коллективного Запада (меморандумы МВФ, которые выполняют все украинские правительства), привели к тому, что Украина начала движение по пути неолиберальных реформ, что и привело к ситуации, которая есть сейчас, пояснил он.
«Если бы все было по-другому, была бы другая ситуация», — уверен Чемерис.
Для того чтобы выйти из этого кризиса, стране нужны глубокие изменения, Украине нужна социальная революция, заключил собеседник издания.
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