Языковой вопрос был одним из самых узких моментов в украинской Конституции. Властям страны пришлось принять компромиссный, даже консенсусный вариант. если бы были другие формулировки, они бы привели к серьезным моментам еще раньше, чем это произошло в 2014 году. Об этом рассказал правозащитник Владимир Чемерис в интервью изданию Украина.ру

Владимир Чемерис: Я проспорил ящик шампанского за независимую Украину © frontnews.eu

Когда за эту статью голосовали, в Украине не было острых языковых проблем. Но «языковой закон» нарушил это положение Конституции, и раскол в обществе стал только острее, пояснил эксперт.

Если же говорить об остальных бедах Украины, то те социальные процессы, которые произошли позднее (появление крупного капитала, изменение структуры украинского общества, сокращение рабочего класса в связи с деиндустриализацией), а также контроль коллективного Запада (меморандумы МВФ, которые выполняют все украинские правительства), привели к тому, что Украина начала движение по пути неолиберальных реформ, что и привело к ситуации, которая есть сейчас, пояснил он.

«Если бы все было по-другому, была бы другая ситуация», — уверен Чемерис.

Для того чтобы выйти из этого кризиса, стране нужны глубокие изменения, Украине нужна социальная революция, заключил собеседник издания.

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