«Синдром Равшана и Джамшута»: организатор «языковых патрулей» в Казахстане осудил русских
«Синдром Равшана и Джамшута»: организатор «языковых патрулей» в Казахстане осудил русских
© commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)
На днях в Казахстане вспыхнул громкий скандал с так называемыми языковыми патрулями местных националистов, которые на камеру заставляли извиняться русскоязычных граждан страны за использование не государственного языка. 

Михеев отметил, что в постсоветских странах практически нет организаций, представляющих права русского меньшинства, подобные движения всегда подавлялись местными властями. 

«В том же самом Казахстане именно так и произошло в девяностые годы. Там были пророссийские и русские организации, но Ельцин их всех сдал, и их там всех разогнали, посадили, и на самом деле от этого не осталось камня на камне. Хотя мы могли бы иметь серьезное пророссийское, русское лобби тогда, если бы сделали в Казахстане», — констатировал политолог.

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