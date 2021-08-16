Политолог Сергей Михеев рассказал в интервью изданию Украина.ру, как при попустительстве первого президента РФ Бориса Ельцина были разгромлены пророссийские организации в Казастане

«Синдром Равшана и Джамшута»: организатор «языковых патрулей» в Казахстане осудил русских © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Михеев отметил, что в постсоветских странах практически нет организаций, представляющих права русского меньшинства, подобные движения всегда подавлялись местными властями.

«В том же самом Казахстане именно так и произошло в девяностые годы. Там были пророссийские и русские организации, но Ельцин их всех сдал, и их там всех разогнали, посадили, и на самом деле от этого не осталось камня на камне. Хотя мы могли бы иметь серьезное пророссийское, русское лобби тогда, если бы сделали в Казахстане», — констатировал политолог.

Полный текст интервью читайте здесь.