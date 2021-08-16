После развала Советского Союза был шанс направить развитие новообразованных государств в сторону построения гражданского общества, а не этнократии, однако этот момент был упущен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Сергей Михеев

По словам эксперта, вспышка русофобии на постсоветском пространстве была неизбежна, так как первый президент РФ Борис Ельцин «отдал все, что мог отдать, всем бывшим постсоветским республикам за пределами России, а внутри России он сказал всем националистам: что хотите, то и делайте, берите суверенитета сколько сможете». В ненависти к русским виноват не только Ельцин: Михеев о причинах русофобии в странах СНГ © Скриншот из видео Украина.ру

«Теоретически можно было бы этого избежать, но, к сожалению, получилось так, что этот процесс пошел именно таким образом. Потому что на другой у них ни ума, ни фантазии не хватило. А российская новая власть, хотя могла бы тогда поставить совершенно конкретные условия, ничего такого не сделала. Ельцин и его компания были настолько поглощены этой борьбой за власть, а потом разделом этого пирога, что им вообще было наплевать на русских, на нерусских, вообще на всех», — считает Михеев.

Он добавил, что тогдашнее руководство РФ было занято только одним — перераспределением денег и власти.

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