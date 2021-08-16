По словам эксперта, вспышка русофобии на постсоветском пространстве была неизбежна, так как первый президент РФ Борис Ельцин «отдал все, что мог отдать, всем бывшим постсоветским республикам за пределами России, а внутри России он сказал всем националистам: что хотите, то и делайте, берите суверенитета сколько сможете».
«Теоретически можно было бы этого избежать, но, к сожалению, получилось так, что этот процесс пошел именно таким образом. Потому что на другой у них ни ума, ни фантазии не хватило. А российская новая власть, хотя могла бы тогда поставить совершенно конкретные условия, ничего такого не сделала. Ельцин и его компания были настолько поглощены этой борьбой за власть, а потом разделом этого пирога, что им вообще было наплевать на русских, на нерусских, вообще на всех», — считает Михеев.
Он добавил, что тогдашнее руководство РФ было занято только одним — перераспределением денег и власти.
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