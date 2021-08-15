Источники издания «Страна» в полиции подтвердили эту информацию. По их данным, тело Павлова нашли на веранде дома, а рядом лежало ружье.
Губернатор Днепропетровской̆ области Валентин Резниченко также подтвердил смерть мэра.
«Да, это правда. Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей̆», — сказал он.
Павлов был членом «Партии регионов» (возглавлял городскую организацию политсилы) и «Оппозиционного блока», позднее стал членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Мэр Кривого Рога был одним из 36 депутатов Рады, которые в января 2018 года голосовали против закона о признании украинского суверенитета над территориями ЛНР и ДНР.