Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко призвал правоохранителей расследовать нападение на фотокорреспондента издания «Буквы» Александра Кужельного во время акции у Офиса президента. Он написал об этом на своей странице в Facebook 15 августа

Жму руку: «Нацкорпус» извинился за радикалов, избивших журналиста в Киеве © Telegram-канал "Национальный корпус"

«Нападавшие на журналиста на видеокамеру извинились перед жертвой атаки — фотокорреспондентом издания "Буквы" Александром Кужельным. То, что "Нацкорпус" разыскал "героев" и заставил извиниться перед журналистом, — это позитив. Но прощения не освобождают от ответственности за нападение на журналиста! Национальная полиция должна установить все обстоятельства преступления и роль каждого из нападавших. Грубая атака на журналиста должна весомо наказываться, а не оправдываться», — заявил Томиленко.

Ранее «Нацкорпус» опубликовал фотографию, запечатлевшую рукопожатие лидера партии Андрея Билецкого и Кужельного. В подписи говорилось, что политсила принесла свои извинения журналисту и конфликт исчерпан.