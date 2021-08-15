В субботу, 14 августа, радикалы избили Кужельного после акции в Киеве, организованной партией «Национальный корпус». Возбуждено уголовное дело.
«Нападавшие на журналиста на видеокамеру извинились перед жертвой атаки — фотокорреспондентом издания "Буквы" Александром Кужельным. То, что "Нацкорпус" разыскал "героев" и заставил извиниться перед журналистом, — это позитив. Но прощения не освобождают от ответственности за нападение на журналиста! Национальная полиция должна установить все обстоятельства преступления и роль каждого из нападавших. Грубая атака на журналиста должна весомо наказываться, а не оправдываться», — заявил Томиленко.
Ранее «Нацкорпус» опубликовал фотографию, запечатлевшую рукопожатие лидера партии Андрея Билецкого и Кужельного. В подписи говорилось, что политсила принесла свои извинения журналисту и конфликт исчерпан.