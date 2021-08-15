Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает виноватыми в развале СССР первого президента РФ Бориса Ельцина и президента СССР Михаила Горбачева. Он сказал об этом в фильме Наили Аскер-заде «ГКЧП. 30 лет спустя» на телеканале «Россия 1» 15 августа

Михеев выступил за признание преступными Беловежских соглашений © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, кто из персоналий виноват в распаде СССР.

По его словам, Беловежская пуща стала «местом случайным распада Советского Союза и просто продемонстрировала безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной».

В свою очередь первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя распад СССР, сказал, что «нельзя воскресить мертвого».

«Советский Союз сам себя изжил… Не Кравчук, Ельцин, и [председатель Верховного совета Белоруссии Станислав] Шушкевич, и другие похоронили Советский Союз, он сам себя похоронил. Мы только зафиксировали этот факт», — подчеркнул он.

Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще (Белоруссия) Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ, в котором констатировалось прекращение существования СССР. Горбачев квалифицировал эти действия как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.