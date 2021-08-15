«Ну, конечно — Ельцин и Горбачев… Нельзя личные отношения, личную драку за власть переносить на всю страну… Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, кто из персоналий виноват в распаде СССР.
По его словам, Беловежская пуща стала «местом случайным распада Советского Союза и просто продемонстрировала безмозглость и неспособность того руководства Союза управлять страной».
В свою очередь первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя распад СССР, сказал, что «нельзя воскресить мертвого».
«Советский Союз сам себя изжил… Не Кравчук, Ельцин, и [председатель Верховного совета Белоруссии Станислав] Шушкевич, и другие похоронили Советский Союз, он сам себя похоронил. Мы только зафиксировали этот факт», — подчеркнул он.
Восьмого декабря 1991 года в Беловежской пуще (Белоруссия) Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ, в котором констатировалось прекращение существования СССР. Горбачев квалифицировал эти действия как антиконституционные. Сами участники Беловежского соглашения отвергали обвинения в разрушении СССР.