Боевики Талибана* не будут штурмовать Кабул, афганское правительство согласилось передать власть мирным путем. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Афганистана

Зарифуллин объяснил, почему СНГ может рассыпаться под давлением «Талибана»* © скриншот видео Украина.ру сообщении.

В то же время СМИ сообщают, что на окраинах Кабула слышны выстрелы. По данным Reuters, талибы входят в город с разных сторон.

В свою очередь Талибан объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. В заявлении талибов, которое приводит телеканал Al Arabiya, указывается, что «боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном».

Также сообщается, что делегация движения прибыла в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями — стороны обсуждают состав временного правительства. По данным местных СМИ, его возглавит экс-глава МВД республики и бывший посол Афганистана в ФРГ Али Ахмад Джалали.

В ночь на 15 августа талибы захватили стратегически важный город Джелалабад, отрезав Кабул от восточной части Афганистана. Днем ранее талибы захватили четвертый по величине город Афганистана Мазари-Шариф — столицу провинции Балх.

* Организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003