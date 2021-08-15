«И. о. главы МВД Афганистана заявил, что Кабул не атакуют, смена власти пройдет мирно, безопасность города будет обеспечена», — говорится в сообщении.
В то же время СМИ сообщают, что на окраинах Кабула слышны выстрелы. По данным Reuters, талибы входят в город с разных сторон.
В свою очередь Талибан объявил, что контролирует всю территорию Афганистана. В заявлении талибов, которое приводит телеканал Al Arabiya, указывается, что «боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном».
Также сообщается, что делегация движения прибыла в президентский дворец в Кабуле на переговоры с властями — стороны обсуждают состав временного правительства. По данным местных СМИ, его возглавит экс-глава МВД республики и бывший посол Афганистана в ФРГ Али Ахмад Джалали.
В ночь на 15 августа талибы захватили стратегически важный город Джелалабад, отрезав Кабул от восточной части Афганистана. Днем ранее талибы захватили четвертый по величине город Афганистана Мазари-Шариф — столицу провинции Балх.
* Организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003