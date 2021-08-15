«Пятнадцатого августа около 08:50 в полицию поступило сообщение о взрыве в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе города Днепр. В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире. По предварительной информации, в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и сотрудники газовой службы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.