Американские конгрессмены ждут визита в США президента Украины Владимира Зеленского, чтобы выразить поддержку и повлиять на ход его переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45 округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус рассказал в эфире телеканала «Украина 24» 14 августа

Погребинский предположил, чем закончится визит Зеленского к Байдену © Владимир Трефилов Ангелой Меркель о снятии санкций с корпораций, поддерживающих «Северный поток-2», президент оказался под «колоссальным давлением» как демократов, так и республиканцев.

«И чем ближе визит Зеленского в Вашингтон, тем большее давление на него оказывается… Поэтому, несмотря на то, что большинство конгрессменов сегодня в отпусках, многие из них готовы встретиться с Зеленским, где бы это ни было, и выразить поддержку. Это непременно скажется на переговорах Зеленского с Байденом», — заявил Пинкус.

По его словам, особенно будет делаться акцент на экономической и военной помощи.

Зеленский должен встретиться с Байденом в Вашингтоне 30 августа. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что непубличная часть встречи состоится на повышенных тонах после того, как США и Германия официально согласовали завершение строительства «Северного потока-2».