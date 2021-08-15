По его словам, с тех пор, как Байден договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель о снятии санкций с корпораций, поддерживающих «Северный поток-2», президент оказался под «колоссальным давлением» как демократов, так и республиканцев.
«И чем ближе визит Зеленского в Вашингтон, тем большее давление на него оказывается… Поэтому, несмотря на то, что большинство конгрессменов сегодня в отпусках, многие из них готовы встретиться с Зеленским, где бы это ни было, и выразить поддержку. Это непременно скажется на переговорах Зеленского с Байденом», — заявил Пинкус.
По его словам, особенно будет делаться акцент на экономической и военной помощи.
Зеленский должен встретиться с Байденом в Вашингтоне 30 августа. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что непубличная часть встречи состоится на повышенных тонах после того, как США и Германия официально согласовали завершение строительства «Северного потока-2».