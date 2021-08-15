Офис генпрокурора Украины направил в суд обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, который занимал должность замминистра информации ДНР и якобы создавал фейки об Украине. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры 14 августа

Суд Украины отменил приговор замдиректору донецкой фирмы, обвиняемому в финансировании ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк сообщении.

Указывается, что, согласно результатам досудебного расследования Службы безопасности Украины (СБУ), замминистра якобы неоднократно заставлял пленных украинских солдат сообщать российским журналистам ложную информацию об умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилых домов и о надлежащих условиях содержания в плену.

Кроме того, по данным Офиса генпрокурора, обвиняемый в специально созданном Telegram-канале «осуществлял пропаганду коммунистического тоталитарного режима, распространяя при этом запрещенную символику».

Таким образом, замминистра информации ДНР обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в участии в деятельности террористической организации, а также в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического режима.