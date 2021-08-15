«По данным следствия, в 2014-2015 годах обвиняемый, занимая должность так называемого "заместителя министра информации "ДНР", отвечал за организацию агитационной работы среди населения, склонение к участию в террористической организации и поддержке ее деятельности, пропаганду идей "русского мира", налаживание взаимодействия с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации, освещение деятельности террористической организации "ДНР", дискредитации деятельности органов государственной власти Украины и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции», — говорится в сообщении.
Указывается, что, согласно результатам досудебного расследования Службы безопасности Украины (СБУ), замминистра якобы неоднократно заставлял пленных украинских солдат сообщать российским журналистам ложную информацию об умышленных артиллерийских обстрелах Вооруженными силами Украины (ВСУ) жилых домов и о надлежащих условиях содержания в плену.
Кроме того, по данным Офиса генпрокурора, обвиняемый в специально созданном Telegram-канале «осуществлял пропаганду коммунистического тоталитарного режима, распространяя при этом запрещенную символику».
Таким образом, замминистра информации ДНР обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в участии в деятельности террористической организации, а также в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического режима.