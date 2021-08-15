«Нацкорпус» принес свои извинения избитому националистами журналисту Александру Кужельному. Партия сообщила об этом в своем Telegram-канале 14 августа

В Киеве националисты жестоко избили журналиста за антифашизм © CC0, Pixabay

«На данный момент нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру», — говорится в сообщении.

Также была опубликована фотография, на которой лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий жмет руку Кужельному.

Тем временем полиция уже приняла заявление журналиста и правонарушении. Сведения об инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.