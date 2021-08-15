В субботу, 14 августа, после акции радикалов у Офиса президента Украины националисты избили журналиста из-за того, что сочли его антифашистом.
«На данный момент нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру», — говорится в сообщении.
Также была опубликована фотография, на которой лидер «Нацкорпуса» Андрей Билецкий жмет руку Кужельному.
Тем временем полиция уже приняла заявление журналиста и правонарушении. Сведения об инциденте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.