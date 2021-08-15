Тема Крыма не будет подниматься на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина в Москве, а ее участие в украинском проекте «Крымская платформа» в Киеве маловероятно. Об этом заявил политолог Сергей Михеев, передает РИА Новости 15 августа

Пресс-секретарь Зеленского рассказал об участии Меркель в «Крымской платформе» © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По мнению Михеева, визит в Москву носит символический характер, так как политическая карьера Меркель подходит к концу. Поэтому и договоренностей никаких не будет, считает эксперт.

«Но пока она еще политический тяжеловес, наверное, поговорят о конфигурациях будущего кабинета в Германии, о взаимодействии. Обсудят и "Северный поток-2"… Может, попробуют сделать усилие с точки зрения урегулирования на Донбассе. Что касается Крыма, вопрос Крыма обсуждаться не будет. Вопрос принадлежности Крыма российскими властями не обсуждается ни с кем», — сказал он.

После поездки в Москву состоится визит Меркель в Киев, где на 23 августа намечено проведение саммита «Крымская платформа» с обсуждением вопроса «возврата» Крыма под контроль Киева. Участие канцлера в этом мероприятии маловероятно, считает политолог.

«Что касается "Крымской платформы", сомневаюсь, что она (Меркель — ред.) останется. Пока ни немецкая, ни украинская сторона этого не подтверждают. Но даже если она и останется, это ничего не будет значить, с той точки зрения, что Меркель — уходящая натура, ей осталось быть у власти полтора месяца. Но сомневаюсь, что она планирует принять в этом участие, хотя [президент Украины Владимир] Зеленский наверняка будет ее просить об этом», — отметил Михеев.

«Крымская платформа» пройдет в Киеве 23 августа. На саммите обсудят вопрос «возвращения» контроля над Крымом. МИД Украины сообщил, что свое участие подтвердили 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».