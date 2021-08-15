По его данным, большинство таких вспышек зафиксировали в Тернопольской области: в двух детсадах Тернополя в марте, в одном детсаду в областном центре в начале августа и в детсаду села Джурин Чертковского района. Еще одна вспышка была в Кривом Роге. При этом источник инфекции в Джурине установить не удалось.
Всего с начала года на Украине зарегистрировано пять вспышек, пострадали 69 человек, из них 64 ребенка.
Норовирус более известен как кишечный грипп. Это заболевание желудочно-кишечного тракта небактериальной природы. Считается, что инфекция распространяется очень быстро от человека к человеку. Симптомы болезни — диарея, тошнота, рвота, боль в животе, слабость, температура.