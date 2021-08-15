В 2021 году на Украине зафиксировано уже несколько вспышек норовирусной инфекции, более известной как кишечный грипп. Об этом Центр общественного здоровья Украины при Минздраве сообщил в Facebook 14 августа

Что за средневековье: украинцев возмутило «коронавирусное» ноу-хау в детском саду © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Всего с начала года на Украине зарегистрировано пять вспышек, пострадали 69 человек, из них 64 ребенка.

Норовирус более известен как кишечный грипп. Это заболевание желудочно-кишечного тракта небактериальной природы. Считается, что инфекция распространяется очень быстро от человека к человеку. Симптомы болезни — диарея, тошнота, рвота, боль в животе, слабость, температура.