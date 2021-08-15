В субботу, 14 августа, под Офисом президента Украины в Киеве националисты напали на корреспондента издания «Буквы» Александра Кужельного из-за того, что он якобы является представителем «Антифа». Об этом сообщили «Буквы»

В Ивано-Франковске напали на журналиста Коцабу © Facebook, Руслан Коцаба

«Какой ты журналист, ты "Антифа"», — заявили радикалы и начали избивать журналиста.

Сам Кужельный рассказал, что один из атаковавших перед тем, как начать его бить, вспомнил о нападении, которое произошло 21 июля под судом, где проходило заседание по делу анархиста Алексея Боленкова и российского неонациста Михаила Шаланкевича по прозвищу Ганс.

По факту нанесения телесных повреждений Кужельному было открыто уголовное дело.

«Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников… Он (пострадавший — ред.) сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия», — сообщили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.